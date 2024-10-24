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Дмитриев Федор Емельянович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1874

Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Мать: Прасковья Николаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1901

Жена: Агриппина Ивановна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1906

Сын: Рыбаков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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