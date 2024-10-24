Дмитриев Федор Емельянович
Место рождения
Дата рождения03.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1874
Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
29.01.1901
Жена: Агриппина Ивановна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.02.1906
Сын: Рыбаков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно