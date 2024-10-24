Алексей Емельянович
Место рождения
Дата рождения12.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1876
Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
18.06.1901
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Емельянов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно