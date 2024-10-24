Алексей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Емельянович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1876

Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Мать: Прасковья Николаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
18.06.1901

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Емельянов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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