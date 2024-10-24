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Василий Емельянович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1872

Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич

Мать: Прасковья Николаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.02.1891

Жена: Татьяна Филипповна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1892

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.05.1897

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1900

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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