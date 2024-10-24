Василий Емельянович
Место рождения
Дата рождения16.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1872
Отец: Рыбаков Емельян Дмитриевич
Мать: Прасковья Николаевна
Бракосочетание
18.02.1891
Жена: Татьяна Филипповна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1892
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
24.05.1897
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
28.03.1900
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Смерть
Неизвестно