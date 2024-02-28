Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1891
Муж: Василий Емельянович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1892
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
24.05.1897
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно