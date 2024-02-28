Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Филипповна

Место рождения

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
18.02.1891

Муж: Василий Емельянович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1892

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.05.1897

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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