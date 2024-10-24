Парфен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

03.06.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.
Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Михаил Потапович

Мать: Анна Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1811

Сын: Ефим Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.11.1813

Дочь: Анна Парфеновна

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пантелеймон Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1816

Дочь: Ефимия Парфеновна

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.04.1821

Сын: Тимофей Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1823

Сын: Захарий Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Савва Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1829

Сын: Фадей Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1833

Сын: Онуфрий Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Васильевна

Бракосочетание
25.06.1838

Жена: Марфа Дмитриевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.06.1851
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от лихорадки

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