Парфен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти03.06.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Михаил Потапович
Мать: Анна Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1811
Сын: Ефим Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
30.11.1813
Дочь: Анна Парфеновна
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
09.07.1816
Дочь: Ефимия Парфеновна
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1821
Сын: Тимофей Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
04.09.1823
Сын: Захарий Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Савва Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
16.08.1829
Сын: Фадей Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1833
Сын: Онуфрий Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Иван Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Васильевна
Бракосочетание
25.06.1838
Жена: Марфа Дмитриевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.06.1851
Причина смерти: от лихорадки