Анна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1798 г.р.
1804 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Потапович

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Софон Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Неонила Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Потапович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Парфен Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Потапович

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Потапович

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1804

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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