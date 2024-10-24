Анна Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Софон Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Неонила Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Парфен Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Потапович
Рождение ребёнка
13.10.1804
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Потапович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Потапович
Смерть
Неизвестно