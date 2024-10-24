Ефим Парфенович
Место рождения
Дата рождения20.12.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1811
Отец: Парфен Михайлович
Мать: Меланья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1832
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
20.10.1834
Сын: Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
01.07.1836
Сын: Тифон Ефимович
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
22.01.1839
Сын: Игнатий Ефимович
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
19.04.1843
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
15.10.1846
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
18.01.1849
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
18.06.1850
Дочь: Феврония Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
13.08.1851
Сын: Фрол Ефимович
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
13.03.1855
Сын: Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Рождение ребёнка
15.06.1859
Сын: Петр Ефимович
Мать ребёнка: Домна Пантелеевна
Смерть
Неизвестно