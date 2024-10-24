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Ефим Парфенович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.12.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1811

Отец: Парфен Михайлович

Мать: Меланья Васильевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Пантелеевна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1832

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1834

Сын: Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1836

Сын: Тифон Ефимович

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1839

Сын: Игнатий Ефимович

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1843

Сын: Георгий (Егор) Ефимович

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1846

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1849

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1850

Дочь: Феврония Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1851

Сын: Фрол Ефимович

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1855

Сын: Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1859

Сын: Петр Ефимович

Мать ребёнка: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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