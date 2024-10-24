Домна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти24.06.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1832
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
20.10.1834
Сын: Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
01.07.1836
Сын: Тифон Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
22.01.1839
Сын: Игнатий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
19.04.1843
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
15.10.1846
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
18.01.1849
Дочь: Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
18.06.1850
Дочь: Феврония Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
13.08.1851
Сын: Фрол Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
13.03.1855
Сын: Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Рождение ребёнка
15.06.1859
Сын: Петр Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Парфенович
Смерть
24.06.1863
Причина смерти: от болезни в животе