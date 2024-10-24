Домна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

24.06.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Парфенович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1832

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1834

Сын: Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1836

Сын: Тифон Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1839

Сын: Игнатий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.04.1843

Сын: Георгий (Егор) Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1846

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1849

Дочь: Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1850

Дочь: Феврония Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1851

Сын: Фрол Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1855

Сын: Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1859

Сын: Петр Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
24.06.1863
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от болезни в животе

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