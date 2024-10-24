Фрол Ефимович
Место рождения
Дата рождения13.08.1851
Дата смерти16.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1851
Отец: Ефим Парфенович
Мать: Домна Пантелеевна
Бракосочетание
Около 1869
Жена: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1870
Сын: Павел Фролович
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
12.02.1872
Сын: Анисим Фролович
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Ульяна Фроловна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: (Фролова) Анна Фроловна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Фролов Иван Фролович
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
03.02.1883
Дочь: Агафья Фроловна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1885
Дочь: Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1888
Дочь: Ирина Фроловна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1891
Дочь: Анастасия Фроловна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Смерть
16.09.1892
Причина смерти: от брюшного тифа