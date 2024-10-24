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Фрол Ефимович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.08.1851

Дата смерти

16.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1851

Отец: Ефим Парфенович

Мать: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1869

Жена: Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
28.08.1870

Сын: Павел Фролович

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.02.1872

Сын: Анисим Фролович

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Ульяна Фроловна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: (Фролова) Анна Фроловна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Фролов Иван Фролович

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1883

Дочь: Агафья Фроловна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1888

Дочь: Ирина Фроловна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1891

Дочь: Анастасия Фроловна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.09.1892
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от брюшного тифа

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