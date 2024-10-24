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Фролов Иван Фролович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Фрол Ефимович

Мать: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
01.07.1905

Сын: Владимир Иванович

Мать ребёнка: Фролова Мария Дмитриевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Фролов Иван Иванович

Мать ребёнка: Александра Пантелеймоновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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