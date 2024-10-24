Фролов Иван Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Фрол Ефимович
Мать: Агриппина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1905
Сын: Владимир Иванович
Мать ребёнка: Фролова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Фролов Иван Иванович
Мать ребёнка: Александра Пантелеймоновна
Смерть
Неизвестно