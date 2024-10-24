Агафья Фроловна
Место рождения
Дата рождения03.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1883
Отец: Фрол Ефимович
Мать: Агриппина Михайловна
Бракосочетание
23.01.1900
Муж: Семен Васильевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1901
Сын: Павел Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно