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Агафья Фроловна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1883

Отец: Фрол Ефимович

Мать: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Семен Васильевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1901

Сын: Павел Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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