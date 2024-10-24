Ульяна Фроловна
Место рождения
Дата рождения15.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1874
Отец: Фрол Ефимович
Мать: Агриппина Михайловна
Бракосочетание
10.01.1892
Муж: Алексей Евдокимович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1893
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
29.06.1894
Сын: Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
23.04.1898
Сын: Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Евдокимович
Смерть
Неизвестно