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Ульяна Фроловна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1874

Отец: Фрол Ефимович

Мать: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.01.1892

Муж: Алексей Евдокимович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1893

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Евдокимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1894

Сын: Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Евдокимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Евдокимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1898

Сын: Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Евдокимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Евдокимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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