Алексей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения17.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1873
Отец: Евдоким Самсонович
Бракосочетание
10.01.1892
Жена: Ульяна Фроловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1893
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
29.06.1894
Сын: Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
23.04.1898
Сын: Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Ульяна Фроловна
Смерть
Неизвестно