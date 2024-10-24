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Алексей Евдокимович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1873

Отец: Евдоким Самсонович

Мать: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.01.1892

Жена: Ульяна Фроловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1893

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Ульяна Фроловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1894

Сын: Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Фроловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Фроловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1898

Сын: Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Фроловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Фроловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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