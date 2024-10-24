Евдоким Самсонович
Место рожденияЖданово
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Жена: Матрена (Марфа) Ивановна
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Матрена (Марфа) Ивановна
Сын: Михей Евдокимович
Мать ребёнка: Матрена (Марфа) Ивановна
Дочь: Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Дочь: Акулина Евдокимовна
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Сын: Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Дочь: Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Дочь: Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Сын: Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Дочь: Акулина Евдокимовна
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Сын: Кузьма Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Сын: Федор Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Сын: Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна
Сын: Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна