Евдоким Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Самсонович

Евдоким Самсонович

Место рождения

Жданово

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1846

Жена: Матрена (Марфа) Ивановна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1849

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Матрена (Марфа) Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1855

Сын: Михей Евдокимович

Мать ребёнка: Матрена (Марфа) Ивановна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1860

Дочь: Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1861

Дочь: Акулина Евдокимовна

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1862

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1863

Сын: Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1865

Дочь: Александра Евдокимовна

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1866

Дочь: Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1869

Дочь: Акулина Евдокимовна

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1870

Сын: Кузьма Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.05.1872

Сын: Федор Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1873

Сын: Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.05.1875

Сын: Константин Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.07.1876

Сын: Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Ефимия (Ефросинья) Мокиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.