Матрена (Марфа) Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1827
Дата смертиМежду 1857 и 1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1827
Отец: Иван Гаврилович
Мать: Ефимья Фирсовна
Бракосочетание
26.01.1846
Муж: Евдоким Самсонович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1849
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Самсонович
Рождение ребёнка
13.08.1855
Сын: Михей Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Самсонович
Смерть
Между 1857 и 1859