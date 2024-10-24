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Матрена (Марфа) Ивановна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.07.1827

Дата смерти

Между 1857 и 1859

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1827

Отец: Иван Гаврилович

Мать: Ефимья Фирсовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1846

Муж: Евдоким Самсонович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1849

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Самсонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1855

Сын: Михей Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Самсонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Между 1857 и 1859

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