Ефимья Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимья Фирсовна

Ефимья Фирсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

До 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
01.07.1827

Дочь: Матрена (Марфа) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1830

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1845

Мы используем куки для улучшения работы сайта.