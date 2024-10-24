Ефимья Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиДо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
01.07.1827
Дочь: Матрена (Марфа) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
11.08.1830
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Гаврилович
Смерть
До 1845