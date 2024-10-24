Анисим Фролович
Место рождения
Дата рождения12.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1872
Отец: Фрол Ефимович
Мать: Агриппина Михайловна
Бракосочетание
17.01.1893
Жена: Пелагея Андреевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1894
Дочь: Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1896
Сын: Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
22.08.1898
Сын: Иван Анисимович
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
19.01.1901
Сын: Тимофей Анисимович
Мать ребёнка: Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно