Анисим Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Фролович

Анисим Фролович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1872

Отец: Фрол Ефимович

Мать: Агриппина Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1893

Жена: Пелагея Андреевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1894

Дочь: Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Иван Анисимович

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1901

Сын: Тимофей Анисимович

Мать ребёнка: Пелагея Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.