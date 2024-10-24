Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1872
Отец: Андрей Иосифович
Мать: Акулина Прокофьевна
Бракосочетание
17.01.1893
Муж: Анисим Фролович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1894
Дочь: Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Анисим Фролович
Рождение ребёнка
01.11.1896
Сын: Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Анисим Фролович
Рождение ребёнка
22.08.1898
Сын: Иван Анисимович
Отец ребёнка: Анисим Фролович
Рождение ребёнка
19.01.1901
Сын: Тимофей Анисимович
Отец ребёнка: Анисим Фролович
Смерть
Неизвестно