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Пелагея Андреевна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1872

Отец: Андрей Иосифович

Мать: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1893

Муж: Анисим Фролович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1894

Дочь: Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Анисим Фролович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Анисим Фролович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Иван Анисимович

Отец ребёнка: Анисим Фролович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1901

Сын: Тимофей Анисимович

Отец ребёнка: Анисим Фролович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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