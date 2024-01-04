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Андрей Иосифович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.08.1841

Дата смерти

04.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1841

Отец: Иосиф Васильевич

Мать: Анна Георгиевна (Егоровна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Акулина Прокофьевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 28.06.1862

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Рождение ребёнка
15.02.1864

Сын: Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1865

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1867

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1870

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.04.1872

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.02.1876

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.03.1894
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от инфлюэнцы
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