Андрей Иосифович
Место рождения
Дата рождения12.08.1841
Дата смерти04.03.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1841
Отец: Иосиф Васильевич
Бракосочетание
09.11.1858
Жена: Акулина Прокофьевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 28.06.1862
Сын: Иван Андреевич
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.02.1864
Сын: Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
10.10.1865
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
16.07.1867
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
05.08.1870
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
24.04.1872
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Рождение ребёнка
04.02.1876
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Акулина Прокофьевна
Смерть
04.03.1894
Причина смерти: от инфлюэнцы