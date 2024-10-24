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Василий Андреевич

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1876

Отец: Андрей Иосифович

Мать: Акулина Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Акулина Харлампиевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.04.1898

Сын: Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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