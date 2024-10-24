Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1876
Отец: Андрей Иосифович
Мать: Акулина Прокофьевна
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Акулина Харлампиевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна
Рождение ребёнка
17.04.1898
Сын: Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна
Рождение ребёнка
24.07.1899
Сын: Александр Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Харлампиевна
Смерть
Неизвестно