Акулина Харлампиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Харлампий Тимофеевич
Мать: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
21.01.1896
Муж: Василий Андреевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
17.04.1898
Сын: Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1899
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно