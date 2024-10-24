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Акулина Харлампиевна

Место рождения

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Харлампий Тимофеевич

Мать: Евдокия Алексеевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Василий Андреевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.04.1898

Сын: Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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