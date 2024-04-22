Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1840
Дата смерти24.12.1893
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1840
Отец: Алексей Тимофеевич
Мать: Федора Алексеевна
Бракосочетание
26.01.1858
Муж: Калиник Терентьевич
Рождение ребёнка
21.11.1864
Сын: Георгий Калиникович
Отец ребёнка: Калиник Терентьевич
Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
01.05.1867
Муж: Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.04.1868
Сын: Георгий Харлампиевич
Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.10.1870
Сын: Фома Харлампиевич
Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.01.1872
Дочь: Татьяна Харлампиевна
Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Марья Харлампиевна
Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.06.1874
Дочь: Марфа Харлампиевна
Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.03.1876
Дочь: Александра Харлампиевна
Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Акулина Харлампиевна
Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич
Смерть
24.12.1893
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище Бежаницы