Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеевна

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.02.1840

Дата смерти

24.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1840

Отец: Алексей Тимофеевич

Мать: Федора Алексеевна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1858

Муж: Калиник Терентьевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1864

Сын: Георгий Калиникович

Отец ребёнка: Калиник Терентьевич

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
01.05.1867

Муж: Харлампий Тимофеевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Георгий Харлампиевич

Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1870

Сын: Фома Харлампиевич

Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1872

Дочь: Татьяна Харлампиевна

Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Марья Харлампиевна

Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1874

Дочь: Марфа Харлампиевна

Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1876

Дочь: Александра Харлампиевна

Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Акулина Харлампиевна

Отец ребёнка: Харлампий Тимофеевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
24.12.1893
Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище Бежаницы
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