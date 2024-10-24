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Георгий Калиникович

Место рождения

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область

Дата рождения

21.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1864

Отец: Калиник Терентьевич

Мать: Евдокия Алексеевна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1886

Жена: Марья Степановна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Марья Степановна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1889

Дочь: Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: Марья Степановна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1891

Сын: Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Марья Степановна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Марья Степановна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Анна Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Марья Степановна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1898

Дочь: Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Марья Степановна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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