Георгий Калиникович
Место рождения
Дата рождения21.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1864
Отец: Калиник Терентьевич
Мать: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
02.02.1886
Жена: Марья Степановна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1886
Сын: Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Марья Степановна
Рождение ребёнка
19.01.1889
Дочь: Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Марья Степановна
Рождение ребёнка
13.01.1891
Сын: Павел Георгиевич
Мать ребёнка: Марья Степановна
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Марья Степановна
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Анна Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Марья Степановна
Рождение ребёнка
16.04.1898
Дочь: Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Марья Степановна
Смерть
Неизвестно