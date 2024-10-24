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Марья Степановна

Место рождения

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Георгий Калиникович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Калиникович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1889

Дочь: Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Калиникович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1891

Сын: Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Калиникович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Иван Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Георгий Калиникович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Анна Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий Калиникович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1898

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий Калиникович

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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