Марья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1886
Муж: Георгий Калиникович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1886
Сын: Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Калиникович
Рождение ребёнка
19.01.1889
Дочь: Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Калиникович
Рождение ребёнка
13.01.1891
Сын: Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Калиникович
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Иван Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Георгий Калиникович
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Анна Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий Калиникович
Рождение ребёнка
16.04.1898
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий Калиникович
Смерть
Неизвестно