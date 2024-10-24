Калиник Терентьевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1858
Жена: Евдокия Алексеевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1862
Дочь: Матрена Калиниковна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1864
Сын: Георгий Калиникович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно