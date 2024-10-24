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Калиник Терентьевич

Место рождения

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область

Дата рождения

25.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1858

Жена: Евдокия Алексеевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1862

Дочь: Матрена Калиниковна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1864

Сын: Георгий Калиникович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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