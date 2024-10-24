Елиазар Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1851
Отец: Харлампий Тимофеевич
Мать: Анна Архиповна
Бракосочетание
06.02.1872
Жена: Ольга Филипповна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1875
Сын: Петр Елизарович
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
06.08.1876
Сын: Александр Елизарович
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
16.12.1882
Сын: Василий Елизарович
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
18.09.1885
Сын: Иван Елизарович
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
09.08.1888
Сын: Александр Елизарович
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
26.12.1890
Дочь: Татьяна Елизаровна
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
19.02.1893
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
01.12.1894
Дочь: Анна Елизаровна
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Анастасия Елизаровна
Мать ребёнка: Ольга Филипповна
Смерть
Неизвестно