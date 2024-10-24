Елиазар Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлиазар Харлампиевич

Елиазар Харлампиевич

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1851

Отец: Харлампий Тимофеевич

Мать: Анна Архиповна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Ольга Филипповна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1875

Сын: Петр Елизарович

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1876

Сын: Александр Елизарович

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.1882

Сын: Василий Елизарович

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1885

Сын: Иван Елизарович

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1888

Сын: Александр Елизарович

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1890

Дочь: Татьяна Елизаровна

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Елизаров Иван Елизарович

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1894

Дочь: Анна Елизаровна

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Анастасия Елизаровна

Мать ребёнка: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.