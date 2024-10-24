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Елизаров Иван Елизарович

Место рождения

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893

Отец: Елиазар Харлампиевич

Мать: Ольга Филипповна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елизарова) ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елизарова) ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно

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