Елизаров Иван Елизарович
Место рождения
Дата рождения19.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893
Отец: Елиазар Харлампиевич
Мать: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елизарова) ?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров ?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елизарова) ?
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно