Мирон Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Харлампий Тимофеевич
Мать: Анна Архиповна
Жена: Пелагея Яковлевна
Сын: Григорий Миронович
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Анисья Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Сын: Петр Миронович
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Сын: Иван Миронович
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: (Синюгина) Анна Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Марфа Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Елена Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Марфа Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Мария Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Ефросиния Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Дочь: Мария Мироновна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна