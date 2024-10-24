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Мирон Харлампиевич

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1847

Отец: Харлампий Тимофеевич

Мать: Анна Архиповна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1867

Жена: Пелагея Яковлевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1868

Сын: Григорий Миронович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1870

Дочь: Анисья Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1871

Сын: Петр Миронович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.1874

Сын: Иван Миронович

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1875

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Синюгина) Анна Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1882

Дочь: Марфа Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1884

Дочь: Елена Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1886

Дочь: Марфа Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1888

Дочь: Мария Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Ефросиния Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1895

Дочь: Мария Мироновна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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