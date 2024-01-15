Пелагея Яковлевна
Место рожденияСуботкино, приход Влицы
Дата рождения27.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1849
Отец: Яков Богданович
Мать: Наталья Ивановна
Суботкино, приход Влицы
Крещение
29.09.1849
погост Влицы (Локня)
Бракосочетание
12.02.1867
Муж: Мирон Харлампиевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1868
Сын: Григорий Миронович
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
09.02.1870
Дочь: Анисья Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около ?.09.1871
Сын: Петр Миронович
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
22.06.1874
Сын: Иван Миронович
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
25.07.1875
Дочь: Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
01.07.1882
Дочь: Марфа Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
17.05.1884
Дочь: Елена Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
06.06.1886
Дочь: Марфа Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
27.05.1888
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Ефросиния Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Рождение ребёнка
27.03.1895
Дочь: Мария Мироновна
Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич
Смерть
Неизвестно