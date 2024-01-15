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Пелагея Яковлевна

Место рождения

Суботкино, приход Влицы

Дата рождения

27.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1849

Отец: Яков Богданович

Мать: Наталья Ивановна

Суботкино, приход Влицы
Крещение
29.09.1849
погост Влицы (Локня)
Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Мирон Харлампиевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1868

Сын: Григорий Миронович

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1870

Дочь: Анисья Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1871

Сын: Петр Миронович

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.1874

Сын: Иван Миронович

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1875

Дочь: Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1882

Дочь: Марфа Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1884

Дочь: Елена Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1886

Дочь: Марфа Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1888

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Ефросиния Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1895

Дочь: Мария Мироновна

Отец ребёнка: Мирон Харлампиевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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