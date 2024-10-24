Яков Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти01.10.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1838
Сын: Денис Яковлевич
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1841
Сын: Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1849
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1855
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Смерть
01.10.1862
Причина смерти: от горячки