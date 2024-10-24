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Яков Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

01.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.10.1838

Сын: Денис Яковлевич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Субботкино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1841

Сын: Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Субботкино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1849

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Субботкино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1855

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Субботкино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Смерть
01.10.1862
Субботкино, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Причина смерти: от горячки

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