Григорий Миронович
Место рождения
Дата рождения27.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1868
Отец: Мирон Харлампиевич
Мать: Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
21.01.1890
Жена: Екатерина Ефимовна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1892
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.11.1894
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.02.1898
Сын: Григорьев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна
Смерть
Неизвестно