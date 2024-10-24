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Григорий Миронович

Место рождения

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1868

Отец: Мирон Харлампиевич

Мать: Пелагея Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890

Жена: Екатерина Ефимовна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1892

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1894

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1898

Сын: Григорьев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Екатерина Ефимовна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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