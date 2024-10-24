Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Ефимовна

Екатерина Ефимовна

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Григорий Миронович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1892

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Миронович

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.11.1894

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Миронович

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1898

Сын: Григорьев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Миронович

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.