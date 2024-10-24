Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1890
Муж: Григорий Миронович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1892
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Миронович
Рождение ребёнка
15.11.1894
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Миронович
Рождение ребёнка
15.02.1898
Сын: Григорьев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Миронович
Смерть
Неизвестно