Игнатий Ефимович
Место рождения
Дата рождения22.01.1839
Дата смерти14.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1839
Отец: Ефим Парфенович
Мать: Домна Пантелеевна
Бракосочетание
05.11.1861
Жена: Васса Трофимовна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1868
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Васса Трофимовна
Рождение ребёнка
19.02.1874
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Васса Трофимовна
Смерть
14.08.1893
Причина смерти: от чахотки