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Игнатий Ефимович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.01.1839

Дата смерти

14.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1839

Отец: Ефим Парфенович

Мать: Домна Пантелеевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1861

Жена: Васса Трофимовна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1868

Дочь: Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Васса Трофимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1874

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Васса Трофимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.08.1893
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от чахотки

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