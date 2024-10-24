Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

16.06.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен Михайлович

Рождение ребёнка
20.12.1811

Сын: Ефим Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.11.1813

Дочь: Анна Парфеновна

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пантелеймон Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1816

Дочь: Ефимия Парфеновна

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.04.1821

Сын: Тимофей Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1823

Сын: Захарий Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Савва Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1829

Сын: Фадей Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1833

Сын: Онуфрий Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Иван Парфенович

Отец ребёнка: Парфен Михайлович

Смерть
16.06.1837
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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