Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти16.06.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1811
Сын: Ефим Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
30.11.1813
Дочь: Анна Парфеновна
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
09.07.1816
Дочь: Ефимия Парфеновна
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
28.04.1821
Сын: Тимофей Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1823
Сын: Захарий Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Савва Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1829
Сын: Фадей Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1833
Сын: Онуфрий Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Иван Парфенович
Отец ребёнка: Парфен Михайлович
Смерть
16.06.1837