Иван Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти16.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Парфен Михайлович
Мать: Меланья Васильевна
Бракосочетание
03.01.1853
Жена: Матрена Кирилловна
Рождение ребёнка
22.03.1857
Сын: Артемий Иванович
Мать ребёнка: Матрена Кирилловна
Бракосочетание
15.04.1873
Жена: Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Михайловна
Смерть
16.09.1892
Причина смерти: от брюшного тифа