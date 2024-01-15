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Иван Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

16.09.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Парфен Михайлович

Мать: Меланья Васильевна

Бракосочетание
03.01.1853

Жена: Матрена Кирилловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1857

Сын: Артемий Иванович

Мать ребёнка: Матрена Кирилловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.04.1873

Жена: Степанида Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1873

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Михайловна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.09.1892
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от брюшного тифа
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