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Матрена Кирилловна

Место рождения

Заход (Хряпьевский приход)

Дата рождения

01.11.1836

Дата смерти

07.02.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1853

Муж: Иван Парфенович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1857

Сын: Артемий Иванович

Отец ребёнка: Иван Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
07.02.1868
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от водяной

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