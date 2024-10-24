Матрена Кирилловна
Место рожденияЗаход (Хряпьевский приход)
Дата рождения01.11.1836
Дата смерти07.02.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1853
Муж: Иван Парфенович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1857
Сын: Артемий Иванович
Отец ребёнка: Иван Парфенович
Смерть
07.02.1868
Причина смерти: от водяной