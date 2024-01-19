Степанида Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1873
Муж: Иван Парфенович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Парфенович
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно