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Степанида Михайловна

Место рождения

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рог, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
15.04.1873

Муж: Иван Парфенович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1873

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Парфенович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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