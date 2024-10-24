Михаил Потапович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти02.01.1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Потап Потапович
Мать: Федосья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Софон Михайлович
Мать ребёнка: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Неонила Михайловна
Мать ребёнка: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Парфен Михайлович
Мать ребёнка: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
13.10.1804
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Кононовна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Анна Кононовна
Смерть
02.01.1826