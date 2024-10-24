Михаил Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Потапович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

02.01.1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1798 г.р.
1804 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Потап Потапович

Мать: Федосья Никифоровна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кононовна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Софон Михайлович

Мать ребёнка: Анна Кононовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Неонила Михайловна

Мать ребёнка: Анна Кононовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Парфен Михайлович

Мать ребёнка: Анна Кононовна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Кононовна

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Кононовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1804

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Кононовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анна Кононовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
02.01.1826
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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