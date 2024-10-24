Федосья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Степанида Потаповна
Отец ребёнка: Потап Потапович
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Конон Потапович
Отец ребёнка: Потап Потапович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Афанасий Потапович
Отец ребёнка: Потап Потапович
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ксенья Потаповна
Отец ребёнка: Потап Потапович
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Михаил Потапович
Отец ребёнка: Потап Потапович
Смерть
Неизвестно