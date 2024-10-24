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Федосья Никифоровна

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Степанида Потаповна

Отец ребёнка: Потап Потапович

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Конон Потапович

Отец ребёнка: Потап Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Афанасий Потапович

Отец ребёнка: Потап Потапович

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ксенья Потаповна

Отец ребёнка: Потап Потапович

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Михаил Потапович

Отец ребёнка: Потап Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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