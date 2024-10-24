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Афанасий Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Потап Потапович

Мать: Федосья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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