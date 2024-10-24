Афанасий Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Потап Потапович
Мать: Федосья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрена Афанасьевна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно