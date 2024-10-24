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Потап Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

До 1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Потап Савельевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Степанида Потаповна

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Конон Потапович

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Афанасий Потапович

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ксенья Потаповна

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Михаил Потапович

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1823

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