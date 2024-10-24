Потап Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиДо 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Потап Савельевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Степанида Потаповна
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Конон Потапович
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Афанасий Потапович
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ксенья Потаповна
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Михаил Потапович
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Смерть
До 1823