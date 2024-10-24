Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти05.09.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрена Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Потапович
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Потапович
Смерть
05.09.1809