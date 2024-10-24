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Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

05.09.1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Потапович

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Матрена Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Потапович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.09.1809
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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