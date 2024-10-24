Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смерти03.01.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Афанасий Потапович
Мать: Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихон Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Илья Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Дементий (Демид) Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Ефим Васильевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
03.01.1849