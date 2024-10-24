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Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

03.01.1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Афанасий Потапович

Мать: Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихон Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Илья Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Дементий (Демид) Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ефим Васильевич

Мать ребёнка: ?

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.01.1849
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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