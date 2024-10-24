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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Илья Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Дементий (Демид) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1845

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