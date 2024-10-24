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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Илья Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Дементий (Демид) Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1845