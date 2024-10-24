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Дементий (Демид) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

30.12.1857

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Рождение ребёнка
01.01.1827

Сын: Василий Демидович (Дементьевич)

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1829

Сын: Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1833

Дочь: Агафья Дементьевна

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1834

Дочь: Прасковья Дементьевна

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1837

Дочь: Акулина Дементьевна

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1839

Сын: Савва Дементьевич

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1841

Дочь: Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1843

Сын: Константин Дементьевич

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
30.12.1857
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от горячки

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