Дементий (Демид) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти30.12.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1827
Сын: Василий Демидович (Дементьевич)
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
01.01.1829
Сын: Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
02.02.1833
Дочь: Агафья Дементьевна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
23.07.1834
Дочь: Прасковья Дементьевна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
08.06.1837
Дочь: Акулина Дементьевна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
05.01.1839
Сын: Савва Дементьевич
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
01.03.1841
Дочь: Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Рождение ребёнка
14.05.1843
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Смерть
30.12.1857
Причина смерти: от горячки