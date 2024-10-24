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Прасковья Ефимовна (Осиповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

12.01.1861

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий (Демид) Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1827

Сын: Василий Демидович (Дементьевич)

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1829

Сын: Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.02.1833

Дочь: Агафья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1834

Дочь: Прасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1837

Дочь: Акулина Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.01.1839

Сын: Савва Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1841

Дочь: Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1843

Сын: Константин Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
12.01.1861
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от воспаления

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