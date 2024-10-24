Прасковья Ефимовна (Осиповна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти12.01.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1827
Сын: Василий Демидович (Дементьевич)
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1829
Сын: Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1833
Дочь: Агафья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1834
Дочь: Прасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1837
Дочь: Акулина Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1839
Сын: Савва Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1841
Дочь: Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1843
Отец ребёнка: Дементий (Демид) Васильевич
Смерть
12.01.1861
Причина смерти: от воспаления