Поликарп Антонов
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти24.04.1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Антон Поликарпов
Мать: Авдотья/Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тихон Поликарпов
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Стефанида Поликарпова
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Рождение ребёнка
25.09.1800
Сын: Андрей Поликарпов
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семион Поликарпов
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Поникаров Иван Поликарпов
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Степанова
Смерть
24.04.1819 ст.