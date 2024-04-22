Поликарп Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоликарп Антонов

Поликарп Антонов

Место рождения

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

24.04.1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Антон Поликарпов

Мать: Авдотья/Евдокия Иванова

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Тихон Поликарпов

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Стефанида Поликарпова

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Рождение ребёнка
25.09.1800

Сын: Андрей Поликарпов

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Семион Поликарпов

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Поникаров Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Степанова

Смерть
24.04.1819 ст.
Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close