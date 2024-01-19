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Поникаров Иван Поликарпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Поликарп Антонов

Мать: Афимья Степанова

Рождение ребёнка
05.10.1830 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Акулина Фокина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кондратий Иванов

Мать ребёнка: Акулина Фокина

Рождение ребёнка
11.08.1841

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Акулина Фокина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Фокина

Смерть
Неизвестно
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