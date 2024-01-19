Поникаров Иван Поликарпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Поликарп Антонов
Мать: Афимья Степанова
Рождение ребёнка
05.10.1830 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Акулина Фокина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кондратий Иванов
Мать ребёнка: Акулина Фокина
Рождение ребёнка
11.08.1841
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Акулина Фокина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Фокина
Смерть
Неизвестно