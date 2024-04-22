Авдотья/Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ирина Антонова
Отец ребёнка: Антон Поликарпов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Поликарп Антонов
Отец ребёнка: Антон Поликарпов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мавра Антонова
Отец ребёнка: Антон Поликарпов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Прокофий Антонов
Отец ребёнка: Антон Поликарпов
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Семион Антонов
Отец ребёнка: Антон Поликарпов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья Антонова
Отец ребёнка: Антон Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Поликарпов
Смерть
Неизвестно