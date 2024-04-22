Авдотья/Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья/Евдокия Иванова

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ирина Антонова

Отец ребёнка: Антон Поликарпов

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Поликарп Антонов

Отец ребёнка: Антон Поликарпов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мавра Антонова

Отец ребёнка: Антон Поликарпов

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Прокофий Антонов

Отец ребёнка: Антон Поликарпов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Семион Антонов

Отец ребёнка: Антон Поликарпов

Богоявленка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья Антонова

Отец ребёнка: Антон Поликарпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Поликарпов

Смерть
Неизвестно
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