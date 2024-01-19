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Стефанида Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

12.08.1801

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Поликарп Антонов

Мать: Афимья Степанова

Смерть
12.08.1801
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